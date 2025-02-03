الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء يكشف حجم مبيعات سوق الأدوية في 2024

د.على الغمراوي، فيتو
د.على الغمراوي، فيتو

يعقد الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين، للكشف عن تفاصيل تطوير نظام تسجيل الأدوية بالهيئة إلى النظام الإلكترونى. 

ويتضمن المؤتمر الصحفي الكشف عن مشروع التعقب والتتبع الدوائى وآخر التطورات المتعلقة بالتطبيق والإعلان عن أرقام سوق الدواء خلال 2024 وأبرز المجموعات العلاجية المتعلقة بتوافر المستحضرات.

 

وأعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تمكنت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مجموعة من الأشخاص، بأحد الأسواق بنطاق محافظة القاهرة، وبحيازتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لما تم رصده من شكاوى متعددة، وفى إطار متابعة سوق الدواء وضبط الخارجين عن القانون.

 

بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة

 حيث بدأت الواقعة برصد عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع والمنصات الإخبارية التي تداولت معلومات وصور بوجود بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة فى أحد الأسواق العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تم تلقيه من الشكاوى بهيئة الدواء المصرية تفيد بتداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.

وبناء عليه فقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات المباحث المختصة وتنسيق حملات مشتركة على السوق الذى تم رصده ونشر أخبار بشأنه، وهو سوق يتم عقده يوم واحد أسبوعيًا، وبناء عليه تم ضبط مجموعة من الأشخاص بنطاق محافظة القاهرة "محل البلاغ"، وهم من غير المختصين بمزاولة مهنة الصيدلة والقائمين على بيع تلك المستحضرات

وزير الصحة يرأس الاجتماع الوزاري الأول للجنة استقبال المصابين الفلسطينيين

الصحة تفعل قرارات العلاج على نفقة الدولة بوحدات الرعاية الأولية في الشرقية بدءًا من الشهر المقبل

أكدت انه تم ضبط كميات من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وغيرها من المستحضرات الخاضعة للرقابة، كما ضبطت بحيازتهم كميات من الفيتامينات المختلفة، بالإضافة إلى كميات ضئيلة من المستحضرات الدوائية، كما تم ضبط مستحضرات غير مسجلة ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، فيما وصل إجمالي عدد العبوات إلى ما يقرب من 700 عبوة وأغلبها غير موضح عليه تاريخ الصلاحية، وتم تحريز المضبوطات وتحرير ستة محاضر للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية العلاج علي نفقة الدولة هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء سوق الادوية

مواد متعلقة

هيئة الدواء تحذر من 4 مستحضرات مغشوشة ومجهولة

هيئة الدواء الأمريكية توافق على استخدام عقار أوزمبيك لعلاج أمراض الكلى

هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية
ads

الأكثر قراءة

بزيادة تصل إلى 2099 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

الأرصاد تحذر من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نهاية الأسبوع

انخفاض الليمون 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

لأول مرة منذ 17 عاما، تحول إيجابي في معدلات النمو السكاني بمصر (إنفوجراف)

زيادة في سعر مستحضر شهير لعلاج الإمساك من 60 إلى 80 جنيها

لجنة للتنسيق بين الأنفاق والشركات المنفذة للمترو ومحافظة الجيزة

منوعات

المزيد

ليست خائنة، حبيب صديقة بيلينجهام السابق يدافع عنها

سعر البن العالمي يصل إلى أعلى مستوياته منذ نصف قرن

تقرير: النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط" في الولايات المتحدة

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية