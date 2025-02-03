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خارج الحدود

كوريا الشمالية تنتقد روبيو: سنرد بقوة على الاستفزازات الأمريكية

كوريا الشمالية،
كوريا الشمالية، فيتو

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن كوريا الشمالية انتقدت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لوصفه لها بأنها “دولة مارقة”، وأضافت أن تعليقاته لا تخدم المصالح الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية قالت إن البلاد سترد بقوة على الاستفزازات الأمريكية العدائية.

في حين، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن “الولايات المتحدة أكبر تاجر حرب في العالم. أصبحت أكثر انزعاجًا من أي وقت مضى بشأن خطتها لبيع الأسلحة للدول التي تتبعها”، مشيرة إلى أن مبيعات الأسلحة لكوريا الجنوبية أصبحت “مستدامة بشكل متزايد”.

وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية أن هذه المساعدات العسكرية إلى الجنوب تعكس محاولة الولايات المتحدة لتدمير توازن القوى في المنطقة وتعزيز هيمنتها. 

وأضافت: “لا يمكن لأي مساعدة أسلحة من الولايات المتحدة أن تخلص (كوريا الجنوبية) من مصيرها في العجز الاستراتيجي… لن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق طموحاتها بسبب قوتنا العادلة”.

جاء هذا التعليق في وقت تدين فيه كوريا الشمالية التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، واصفة التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين بأنها تمارين لغزو الأراضي الكورية الشمالية، في حين تستخدمها كذريعة للاستفزازات. 

وكانت بيونج يانج قد تعهّدت الأسبوع الماضي بالحفاظ على “”أقصى رد فعل” ضد واشنطن، «”ما دامت ترفض سيادة البلاد ومصالحها الأمنية”.

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