من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

كشف الجيش الأمريكي هوية الجندية قائدة المروحية العسكرية "بلاك هوك" التي اصطدمت بطائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" فوق واشنطن بمطار ريجان الدولي الأربعاء الماضي.

وبحسب نتائج التحقيقات فإن قائدة المروحية العسكرية هي ريبيكا لوباك، البالغة من العمر 28 عامًا، والتي انضمت إلى الجيش الأمريكي عام 2019 كضابطة طيران، وتخرجت ضمن أفضل 20% من برنامج "روتك" العسكري.

The third crew member of the Black Hawk helicopter that collided with the civilian airplane in DC on Wednesday is US Army Captain Rebecca Lobach. She also served as a White House Military Social Aide, and is seen here at the Medal of Freedom awards ceremony in December. pic.twitter.com/MmmWqQeKx7 February 2, 2025

وبحسب تقرير لـ"سكاي نيوز" البريطاني فإن "ريبيكا" حصلت على عدة أوسمة، من بينها "ميدالية الإشادة العسكرية" و"ميدالية الدفاع الوطني".



وامتنع الجيش الأمريكي عن الإفصاح عن هويتها بناءً على طلب عائلتها، لكن الضغوط الإعلامية دفعته للإعلان عن اسمها لاحقًا.

Rebecca Lobach, one of the soldiers in the DC helicopter crash, seen at WH during Presidential Medal of Freedom ceremony https://t.co/KH807YkwDa pic.twitter.com/VV9fkIN8uM — New York Post (@nypost) February 2, 2025



من جهته، أكد رئيس هيئة الإطفاء في واشنطن جون دونيلي، أمس الأحد، أن المسئولين تمكنوا من تحديد هويات 55 من أصل 67 شخصا لقوا حتفهم في حادث التصادم المأساوي، والأكبر من نوعه في تاريخ أمريكا منذ عام 2001.

وذلك يعني أن 12 جثة لا تزال مفقودة.

التنوع والمساواة

وحول الحادث المأساوي، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات سابقة، باللوم على سياسات التنوع والمساواة التي تبنتها إدارتا أوباما وبايدن، زاعمًا أن "المعايير المتراخية" في توظيف مراقبي الحركة الجوية ساهمت في وقوع الحادث، إلا أن التحقيقات الرسمية لم تربط حتى الآن بين سياسات التوظيف وهذه الكارثة الجوية.

ويجري سلاح المهندسين بالجيش مسحا ويستعد لبدء عمليات انتشال الحطام من النهر الإثنين.

وسينقل الحطام إلى حظيرة طائرات في مطار ريجان الوطني بواشنطن، في حين لا يزال عبور جميع السفن باستثناء القوارب المرخصة محظورا في جزء كبير من نهر بوتوماك.

والجمعة، أعلن المحققون العثور على الصندوق الأسود للمروحية العسكرية.

وقال تود إنمان، المسؤول في الوكالة الأمريكية لأمن المواصلات إنه "بعد إجراء فحص بصري، لم نعثر على أي ضرر خارجي" في الصندوق الأسود.

وأضاف أنه "واثق جدا" من إمكان استغلاله بالكامل، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

كما عثر في وقت سابق على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب، وهي من طراز "بومباردييه".



ويعدّ التصادم بين طائرة النقل ومروحية "بلاك هوك" العسكرية الأسوأ في الولايات المتحدة منذ تحطم طائرة نقل بعيد إقلاعها من نيويورك في نوفمبر/تشرين الثاني 2001.

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