تنظيم الاتصالات يكشف عدد الهواتف المسجلة في "تليفوني" وقيمة الجمارك (فيديو)

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، أن هناك أكثر من 15 هاتفا محمولا مستوردا تم تسجيلهم عبر تطبيق "تليفوني" الخاص بالرسوم الجمركية، ما بين الإعفاء ودفع الجمارك.

المسجلين على تطبيق تليفوني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": أكثر من 10 ملايين شخص استخدموا تطبيق "تليفوني" للتأكد من الهواتف المحمولة الخاصة بهم سواء أكانت مستحقة للرسوم الجمركية من عدمه.

رسوم الهواتف المستوردة

وأشار إلى أنه يمكن دفع الرسوم الجمركية الخاصة بـالهواتف المحمولة المستوردة في المطار أو خارجه في فترة لا تزيد على 90 يومًا.

قيمة جمارك الهواتف المحمولة المستوردة

وأكد أن نسبة القيمة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة تصل إلى 37.5% من سعر الهاتف، معقبا: "كل تليفون له سعر مختلف".



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