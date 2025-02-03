الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

«القومي للأنفاق» تكشف مفاجأة بشأن عدد ركاب محطة عدلي منصور

محطة عدلي منصور،
محطة عدلي منصور، فيتو
ads

أكد إبراهيم بخيت راغب، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن محطة عدلي منصور التبادلية تم إنشاؤها بهدف دمج مختلف وسائل النقل في أقل مساحة ممكنة، موضحًا أنها حصلت على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وتضم المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومحطة للسوبر جيت، بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع.

 

تصميم محطة عدلي منصور 

وأضاف بخيت، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن تصميم المحطة راعى كود الإتاحة، لضمان سهولة تنقل ذوي الهمم دون أي معوقات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة نقل شاملة ومستدامة.

 

خريطة النقل المصري 

ولفت إلى أن محطة عدلي منصور تعُد نقطة تحول محورية في خريطة النقل المصري، حيث تسهل حركة نحو 3.5 مليون مواطن يوميًا، عبر القطار الكهربائي الخفيف الذي يضم 19 محطة بمسارين، الأول ينتهي في العاصمة الإدارية الجديدة، والثاني في مدينة العاشر من رمضان.

 

أهمية الأتوبيس الترددي

كما أشار بخيت إلى أهمية الأتوبيس الترددي، الذي يربط محطة عدلي منصور بـ 57 محطة على طول الطريق الدائري، متقاطعًا مع المونوريل ومترو الأنفاق، ما يعزز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القومي للأنفاق محطة عدلى منصور أفضل مشروع نقل مترو الأنفاق القطار الكهربائي السريع خريطة النقل الأتوبيس الترددي القطار الكهربائي

مواد متعلقة

القومية للأنفاق: توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف

تعديل تشغيل المترو اليوم بسبب نادي الزمالك

الاتحاد العربى للنقل البرى يتفقد محطة عدلى منصور

ads

الأكثر قراءة

حزمة اجتماعية جديدة، هل يتم إعلان زيادة المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟

مجلس الوزراء يناقش الحزمة الاجتماعية 2025.. متى تُقر الزيادات الجديدة؟

مدير لجنة المسابقات بالرابطة يحسم قانونية مشاركة الساعي في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

قبل عرضها علي السيسي، اجتماع حكومي رفيع المستوى لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

«القومي للأنفاق» تكشف مفاجأة بشأن عدد ركاب محطة عدلي منصور

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

الحكومة: نراجع آخر مرحلة في حزمة الحماية الاجتماعية قبل عرضها على السيسي

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

تقرير: النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط" في الولايات المتحدة

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل ترفع الأعمال فى شهر شعبان فقط؟، وكيل وزارة الأوقاف يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية