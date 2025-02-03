«القومي للأنفاق» تكشف مفاجأة بشأن عدد ركاب محطة عدلي منصور

أكد إبراهيم بخيت راغب، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن محطة عدلي منصور التبادلية تم إنشاؤها بهدف دمج مختلف وسائل النقل في أقل مساحة ممكنة، موضحًا أنها حصلت على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وتضم المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومحطة للسوبر جيت، بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع.

تصميم محطة عدلي منصور

وأضاف بخيت، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن تصميم المحطة راعى كود الإتاحة، لضمان سهولة تنقل ذوي الهمم دون أي معوقات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة نقل شاملة ومستدامة.

خريطة النقل المصري

ولفت إلى أن محطة عدلي منصور تعُد نقطة تحول محورية في خريطة النقل المصري، حيث تسهل حركة نحو 3.5 مليون مواطن يوميًا، عبر القطار الكهربائي الخفيف الذي يضم 19 محطة بمسارين، الأول ينتهي في العاصمة الإدارية الجديدة، والثاني في مدينة العاشر من رمضان.

أهمية الأتوبيس الترددي

كما أشار بخيت إلى أهمية الأتوبيس الترددي، الذي يربط محطة عدلي منصور بـ 57 محطة على طول الطريق الدائري، متقاطعًا مع المونوريل ومترو الأنفاق، ما يعزز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي.

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