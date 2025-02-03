العثور على رفات 55 ضحية في حادث مطار رونالد ريجان الكارثي

قالت السلطات الأمريكية، أمس الأحد، إنها عثرت على رفات 55 من أصل 67 شخصا لقوا حتفهم في أكبر كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.



وقال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة جون دونيلي إن الغواصين ما زالوا بحاجة إلى العثور على جثث 12 ضحية أخرى، وهم ملتزمون بانتشال الرفات بطريقة كريمة بينما يستعدون لرفع الحطام من نهر بوتوماك في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الكولونيل فرانسيس بي. بيرا من سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي بأن "إعادة رفات أولئك الذين فقدوا في هذا الحادث المأساوي هو حقا ما يدفعنا جميعا للاستمرار".

وأشار بيرا إلى أن أجزاء من الطائرتين سيتم تحميلها على شاحنات مسطحة وتُنقل إلى حظيرة لإجراء تحقيقات إضافية.

ولا يزال عبور جميع السفن باستثناء القوارب المرخصة محظورا في جزء كبير من نهر بوتوماك.

وكان تقرير صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حصلت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، قد ذكر أن طاقم العمل في برج مراقبة الحركة الجوية لم يكن "طبيعيا" وقت وقوع الاصطدام بين طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" ومروحية عسكرية قرب واشنطن.



وقال مسؤولون إن الاصطدام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" قادمة من كانساس أدى إلى مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 67 على متن الطائرتين.

وجاءت تصريحات المسؤولين أثناء فحص تصرفات الطيار العسكري بعد أسوأ كارثة طيران في البلاد منذ جيل.

وأضاف المسؤولون أنه تم انتشال ما لا يقل عن 28 جثة من المياه الجليدية لنهر بوتوماك بعد أن حلقت المروحية على ما يبدو في مسار الطائرة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.

وكانت هيئة الطيران الاتحادية قد أعلنت في بيان مقتضب، يوم الخميس الماضي أن طائرة ركاب تابعة لشركة أميركان إيرلاينز اصطدمت بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في مطار رونالد ريجان.

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