أخبار الحوادث اليوم: مصرع حارس افترسه أحد أسود حديقة الحيوان بالفيوم.. ملابسات فيديو اقتحام الشرطة منزل عاطل بالمنوفية.. العثورعلى جثة سيدة داخل غرفة حارس عقار بحلوان

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

لقي حارس أسود بحديقة حيوان الفيوم مصرعه، بعد أن فتك به أحد الأسود بالحديقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيادة اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة، تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها ومجهولة الهوية داخل غرفة حارس عقار، بإحد الأبراج السكنية في مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي علي مدير مركز صيانة، وأيضا محاكمة الأخير بتهمة إتلاف سيارة المخرج.

سيدتين تحملان الجنسية المغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الدعارة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عابدين.

تنظر محكمة القاهرة الجديدة، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه بحجة شراء سيارة.



استجابت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة لاستغاثة سكان منطقة المقطم بشأن تضررهم من تعطل عدد من إشارات المرور بالمنطقة، وتم إصلاح إشارات المرور وإزالة أسباب الشكوى.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير، عكس الاتجاه بمنطقة التجمع الخامس والتعدى على سيارة أحد الأشخاص لاعتراضه عليه محدثًا تلفيات بسيارته.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو اقتحام الشرطة منزل عاطل وتلفيق قضية مخدرات بالمنوفية.

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية دينية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

واصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية الاحتفال بعيد الشرطة 73 مع المواطنين بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على خاطفى شقيق طبيب والإكراه على توقيع إيصالات أمانة فى الدقهلية.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.



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