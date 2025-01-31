جهود مكثفة لكشف لغز العثورعلى جثة سيدة داخل غرفة حارس عقار بحلوان

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيادة اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة، تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها ومجهولة الهوية داخل غرفة حارس عقار، بإحد الأبراج السكنية في مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

العثور علي جثة سيدة داخل غرفة حارس عقار بحلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل غرفة حارس عقار، بإحد الأبراج السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها مجهولة الهوية، ترتدي ملابسها، ولا يربطها أي صلة قرابة بحارس العقار محل العثور علي جثمانها، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن حارس العقار أصل بلدته محافظة بني سويف، ومن المرجح وجود علاقة غير شرعية بينه وبين المتوفاة، وجار ضبطه.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط حارس العقار ومناقشته لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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