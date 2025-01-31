رجال الشرطة يواصلون الاحتفال بعيدهم الـ73، تقديم الخدمات المجانية للمواطنين

واصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية الاحتفال بعيد الشرطة 73 مع المواطنين بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة الـ73 بالزيارات واستخراج الوثائق مجانا

كما أوفدت ‏مديريات الأمن عدد من الضباط لزيارة المدارس وعقد ‏لقاءات مع الطلبة لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى ‏سطرها رجال الشرطة الأبطال فى ذكرى معركة الإسماعيلية ‏المجيدة، والتعرف على الجهود التى يبذلها ‏رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ‏والمواطنين، وتم خلال تلك الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب وسط ‏ترحيب من جانب المسئولين بالمدارس، ‏وقد أعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة ‏البواسل.



بالإضافة إلى تنظيم حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوى القدرات الخاصة بمقار نوادى الشرطة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.. تضمنت عروضًا وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال.



كما قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بإيفاد مأموريات ضمت عدد من ضباط وضابطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيارة عدد من دور رعاية المسنين والأيتام من ذوى الهمم، ونزلاء المستشفيات لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع عدد من الهدايا عليهم.

كما تم استقبال المواطنين بالمقرات الخدمية على مستوى الجمهورية لتقديم مختلف الأوراق الثبوتية والمستندات الشرطية لهم (مجانًا).. وتم تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على كافة الخدمات الشرطية.



وقد لاقت تلك المبادرات والفعاليات المختلفة التى نظمتها الوزارة قبولًا وإستحسانًا من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات، وأعربوا عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

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