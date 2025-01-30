عصابات البط والرومي تثير الذعر في الفيوم، والأمن يحذر من الصفحات المجهولة

نفى مصدر أمني بمحافظة الفيوم، ما تم تداوله على صفحات مجهولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة البط والديوك الرومي بمركز إطسا.

وأكد المصدر أن تلك الأنباء لا صحة لها، وأن ما تم تداوله ما هو إلا "فبركة" تهدف إلى تحقيق الترند على وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة نفي الأجهزة الامنية

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي المجهولة تداولت منشورا عن وقوع تشكيل عصابي يعتبر الاولمن نوعه تخصص في سرقة الطيور، باعتبار أن الفيوم أحدي المحافظات التي تشتهر بإنتاج الكتاكيت، وحدد المنشور البط والديوك الرومي باعتبارها الاغلي سعرا بين كل الطيور.



أضاف المصدر الأمني أنه جارٍ البحث عن مروج الشائعة، مشيرًا إلى أن هذه الأخبار تثير الذعر بين المواطنين، خاصة في الفيوم التي تعد من المحافظات الريفية.

وأوضح أن تربية الطيور، مثل البط والديوك الرومي، تمثل مصدر دخل رئيسيًا للكثير من الأسر الريفية في القرى، ما يزيد من أهمية التأكد من صحة مثل هذه الأنباء لتفادي القلق غير المبرر.

ولفت إلي أن انتشار مثل هذه الشائعات الكاذبة يشكل خطرا علي أمن المواطن البسيط الذي يصدق الشائعات طالما ترددت من أكثر من مصدر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.