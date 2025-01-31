الأمن يكشف ملابسات فيديو اقتحام الشرطة منزل عاطل بالمنوفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو اقتحام الشرطة منزل عاطل وتلفيق قضية مخدرات بالمنوفية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو اقتحام الشرطة منزل عاطل وتلفيق قضية مخدرات بالمنوفية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص (مُقيم بالمنوفية)، قيام قوة أمنية من مركز شرطة أشمون باقتحام منزل أسرته وتحطيم محتوياته والتعدى على أفراد أسرته، والقبض على شقيقه وتلفيق تهمة الاتجار بالمواد المخدرة له.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمركز شرطة أشمون تفيد قيام (عاطل – مقيم بدائرة المركز) بالإتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (54 لفافة من مخدر الهيروين).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكد المصدر؛ وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار الشرعية والقانون وباستدعاء "ناشر مقطع الفيديو" وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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