أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط عامل وأبنائه لشروعهم فى قتل شقيقه وزوجته فى حلوان

تكثيف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودهما للقبض على عامل وأبنائه الـ3، لقيامهم بالشروع في قتل شقيقه وزوجته ونجلهما، بسبب خلافات عائلية فى مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.



تلقي قسم شرطة حلوان، إخطارا من أحد المستشفيات فى حلوان، يفيد باستقبال كل من "حسين.م.ا" مصاب بكسور وجروح، وزوجته فى حالة حرجة، وتم حجزها فى الرعاية المركزة، ونجليهما "عمر" مصاب بكسور في القدم وقطع في أصبع اليد، جراء التعدي عليهم بالضرب والدهس بسيارة، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه الأول وشقيقه، قام علي إثرها الأخير بالاستعانة بثلاثة من أبنائه وقاموا بالتعدي علي الضحايا بالأسلحة البيضاء والشوم، ثم قام المتهم الأول بدهس شقيقه وزوجة شقيقه بسيارته ولاذا بالفرار بسبب خلافات عائلية.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.