المتهم بقتل زوجته في التجمع الخامس يمثل الجريمة

اصطحب فريق من نيابة القاهرة الجديدة عامل متهم بقتل زوجته خنقًا بسبب خلافات بينهما بمنطقة التجمع الخامس، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته في التجمع

وقال المتهم بقتل زوجته إنه تزوج المجني عليها منذ عام بعد قصة حب كبيرة بينهما، ووافق على أن يعيش نجليها من زواج سابق معهما، مشيرًا إلى أنها كانت تعامل ابنه من زواج سابق معاملة طيبة.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة نشب بينهما خلاف بسيط ونظرًا لكونه شخص يتميز بالعصبية، ورد الفعل السريع لم يسيطر على غضبه وأمسك بها وخنقها وعندما شعر بنفسه تركها، ولكن كانت قد أصيبت إصابات بالغة.



وأشار المتهم إلى أنه ظل يعالج المجني عليها في المنزل لمدة 5 أيام دون جدوى فنقلها إلى المستشفى، وتوفيت متأثرة بإصابتها قائلًا: “مكنش قصدي أموتها”.

مناظرة جثة المجني عليها

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، عن أسباب الوفاة.

وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 32 سنة ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد دخولها المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابتها بصديد في القصبة الهوائية وإصابات بالغة في البلعوم، نتيجة الضغط الشديد على رقبتها وخنقها.

مقتل ربة منزل على يد زوجها

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس إخطارًا من المستشفى العام يفيد بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 32 سنة مصابة بقطع في البلعوم وسحجات على الرقبة، وتوفيت أثناء تلقيها العلاج.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين أن المجني عليها توفيت عقب إصابتها بإسفكسيا الخنق والضغط على الرقبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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