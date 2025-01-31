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حوادث

القبض على تاجري مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه

القبض على تاجرى مخدرات
القبض على تاجرى مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على  شخصين بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
 

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 غسل 60 مليون جنيه

 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
 

وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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