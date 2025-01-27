أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مريضة وينقلها لمستشفى بالساحل

استجابت مديرية أمن القاهرة لاستغاثة مسنة مريضة غير قادرة على الحركة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استغاثة لنقل سيدة "مسنة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل مريضة وغير قادرة على الحركة، للمستشفى لتلقى العلاج.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.



وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

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