الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

حبس سيدتين مغربيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعابدين

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

أمرت نيابة عابدين بحبس سيدتين تحملان الجنسية المغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الدعارة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عابدين.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  تفيد قيام سيدتين تحملان الجنسية المغربية باتخاذ إحدى الشقق السكنية القاطنة بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحا لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل الدعارة عن طريق استقطاب الرجال بمقابل مادي، وبإجراء التحريات تبين من صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط السيدتين وإقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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نيابة عابدين عابدين ممارسة الدعارة الجنسية المغربية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة عابدين

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