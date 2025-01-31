حبس سيدتين مغربيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعابدين

أمرت نيابة عابدين بحبس سيدتين تحملان الجنسية المغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الدعارة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عابدين.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام سيدتين تحملان الجنسية المغربية باتخاذ إحدى الشقق السكنية القاطنة بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحا لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل الدعارة عن طريق استقطاب الرجال بمقابل مادي، وبإجراء التحريات تبين من صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط السيدتين وإقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.