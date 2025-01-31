الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

أمن القاهرة يستجيب لشكوى سكان المقطم من تعطل إشارات المرور

مديرية امن القاهرة
مديرية امن القاهرة

استجابت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة لاستغاثة سكان منطقة المقطم بشأن تضررهم من تعطل عدد من إشارات المرور بالمنطقة، وتم إصلاح إشارات المرور وإزالة أسباب الشكوى.

 

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر بعض سكان منطقة المقطم بالقاهرة من تعطل عدد من إشارات المرور بالمنطقة.


وبالفحص تم التنسيق مع الجهات المعنية وإصلاح إشارات المرور المُشار إليها وإزالة أسباب الشكوى.
 

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المقطم مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة إشارات المرور سكان منطقة المقطم

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