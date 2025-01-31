الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

ضبط 4 تشكيلات عصابية نفذوا 17 عملية سرقة بالقاهرة

سقوط 4 تشكيلات عصابية
سقوط 4 تشكيلات عصابية

 سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 تشكيلات عصابية نفذوا 17عملية سرقة متنوعة.

 وكان قد تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكابهما 3  وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

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 كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من  3 عاطلين. مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية )، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترفوا بارتكابهم 5  وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) تم ضبطه وبحوزته أجزاء متنوعة من الدراجات النارية المستولى عليها، وإعترف بتقطيع المسروقات لبيعها كقطع غيار.


ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطلين"لهما معلومات جنائية" –مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة المتنوعة بأسلوب "المغافلة"، وأقرا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.


وألقى رجال المباحث القبض على عاطلين"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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