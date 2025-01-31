الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

غدا، محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي علي مدير مركز صيانة

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي علي مدير مركز صيانة، وأيضا محاكمة الأخير بتهمة إتلاف سيارة المخرج.

وتغيب المخرج محمد سامي عن حضور أولى جلسات محاكمته بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة، وأيضا محاكمة الأخير بتهمة إتلاف سيارة المخرج.

 

كانت النيابة قد قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل المخرج محمد سامي بكفالة 5 آلاف جنيه.

 

واستمعت نيابة زايد لأقوال المخرج محمد سامي، المتهم بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات، وأيضا باعتباره مجنيا عليه في اتهامه للمركز بإتلاف سيارته.

 

استدعاء مدير أعمال محمد سامي كشاهد

كما استدعت النيابة أيضا مدير أعماله، ويدعى كريم باعتباره شاهدا على الواقعة، وهو من تدخل لفض المشاجرة بين سامي ومدير المركز.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها.

 

أضافت التحقيقات أن المخرج محمد سامي ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.

 

وفرغت النيابة كاميرا مراقبة لبيان ملابسات الواقعة، وأسفر التفريغ عن أن كاميرا المراقبة لم ترصد الواقعة بالكامل فطلبت النيابة تفريغ باقي الكاميرات.

واستمعت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، لأقوال مدير مركز صيانة السيارات في شقين؛ الأول باعتباره مجنيا عليه، حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به، وقدم تقريرا طبيا يفيد ما لحق به من إصابات، وقررت النيابة إخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات.

المخرج محمد سامي يحرر محضرا ضد مركز صيانة سيارات

وحرر المخرج محمد سامي محضرا ضد مركز صيانة سيارات يتهمه بإتلاف سيارته المرسيدس والسب والشتم، بينما حرر مدير مركز صيانة السيارات محضرا ضد المخرج محمد سامي يتهمه فيه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به وسبه وشتمه.

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المخرج محمد سامي محمد سامى مدير مركز صيانة محكمة جنح الشيخ زايد

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