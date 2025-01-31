الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

أمن القاهرة يكشف حقيقة قيادة سيارة عكس الاتجاه بالتجمع الخامس

مديرية امن القاهرة
مديرية امن القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير، عكس الاتجاه بمنطقة التجمع الخامس والتعدى على سيارة أحد الأشخاص لاعتراضه عليه محدثًا تلفيات بسيارته.

حقيقة سيرة سيارة عكس الاتجاه بالتجمع الخامس

وتداولت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بقيام قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الاتجاه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، والتعدى على سيارة أحد الأشخاص لاعتراضه عليه محدثًا تلفيات بسيارته.

 

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وعدم وجود مخالفة سير عكس اتجاه، وأن الواقعة تتمثل فى قيام قائد سيارة بمعاتبة قائد سيارة أخرى، كاد أن يصطدم به وقيامه بتصوير مقطع الفيديو.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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التجمع الخامس مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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