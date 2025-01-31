الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

القبض على خاطفي شقيق طبيب والإكراه على توقيع إيصالات أمانة بالدقهلية

القبض على خاطفى شقيق
القبض على خاطفى شقيق طبيب

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على خاطفى شقيق طبيب والإكراه على توقيع إيصالات أمانة فى الدقهلية. 

 إختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية
 

تلقى مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (طبيب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باختطاف (شقيقه "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه) حال تواجده بدائرة المركز.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية).
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وتم تحرير المختطف، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين المختطف وأضافوا بقيامهم بإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة، وتم بإرشادهم ضبط إيصالات الأمانة والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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توقيع إيصالات أمانة دائرة قسم شرطة أول المنصورة قطاع الأمن العام قسم شرطة أول المنصورة مديرية أمن الدقهلية

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