الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

الداخلية تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج (فيديو)

الداخلية تنظم احتفالية
الداخلية تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأھیل

 نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية دينية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

جاء ذلك فى إطار إحياء المناسبات الدينية وتقويم سلوكيات النزلاء لدمجهم فى المجتمع.

 وكان في وقت سابق بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.
 

وجاء نص البرقية:"يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكــرى الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني.. داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعةٍ وعزةٍ وأمان".

 

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وأضاف وزير الداخلية:" أن الاحتفال بهذه الذكرى التى ضرب الله تعالى مثلًا يعجز العلم عن تفسيره ويفوق إحاطة العقل والفهم ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان تؤكد أن إرادة الله جل فى علاه دائمًا ما تجعل النصر حليفًا للعمل الجاد المخلص وبصدق المساعي الهادفة للخير والسلام..حفظكم الله سيادة الرئيس وثبت على طريق الحق والعدل خطاكم.. وحفظ مصر منارة تهدى الإنسانية قيم الحضارة والتقدم والنماء.. إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عـام وسيادتكم بخير".

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