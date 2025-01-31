الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

مصرع حارس افترسه أحد أسود حديقة الحيوان بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

لقي حارس أسود بحديقة حيوان الفيوم مصرعه، بعد أن فتك به أحد الأسود بالحديقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مصرع حارس الأسود بحديقة حيوان الفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض حارس الأسود بحديقة الحيوان لهجوم أسد، ما أدى إلى مصرع الحارس، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع حارس الأسود، سعيد جابر علي 47 سنة،  بسبب هجوم الأسد.

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وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الفيوم أول، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير وافٍ بساعة وأسباب وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.

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