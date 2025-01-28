أخبار الحوادث اليوم، ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات فى كرداسة، مصرع وإصابة 28 شخصا فى حوادث متفرقة، تأييد حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة الدهس

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بمعاونة الأجهزة التنفيذية من السيطرة على حريق هائل نشب فى أشجار النخيل بالحى السابع بمدينة الشروق .

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 28 آخرين فى حوادث متفرقة اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والجثتين للمشرحة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله طفل يقود سيارة بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.



أيدت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر، اليوم، حبس ابن طليقة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد، سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه بعد استئنافه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

حددت المحكمة المختصة، جلسة 5 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتهمة سب وقذف إحدى السيدات.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل شهير في مول سيتي ستارز بمدينة نصر دون وقوع أى إصابات.

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، وقف محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف لحين البت في طلب الرد.

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامية آلاء عبد العزيز، يتهمها بإساءة استخدام الإنترنت، وطالب بعرضها على الطب الشرعي لبيان حالتها النفسية.

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة، تم تحرير محضر بالواقعة.

تنظيم معرض عيد الشرطة 2025 بمشاركة كافة فئات المجتمع ( فيديو



نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطه 2025 بأكاديمية الشرطة بمشاركة كافة فئات المجتمع فى إطار مواصلة الاحتفالات بعيد الشرطة الثالث والسبعين وفى تاكيد على التلاحم الشعبى والدور الوطنى لرجال الشرطة.





تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بكرداسة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.