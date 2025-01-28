عقب تداول فيديو، ضبط طفل يقود سيارة فى الشروق
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله طفل يقود سيارة بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.
عقب تداول فيديو.. القبض طفل يقود سيارة فى الشروق
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. يظهر خلاله طفل يقود سيارة بمدينة الشروق بالقاهرة.
وبالفحص أمكن تحديد مالك السيارة وبسؤاله قرر بأن السيارة بحوزة نجل شقيقه (طالب 13 سنة)، وأنه قام بأخذ السيارة وقيادتها دون علمه.. تم ضبط قائد السيارة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها وقائدها.
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