الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

اخماد حريق
اخماد حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل شهير في مول سيتي ستارز بمدينة نصر دون وقوع أى إصابات.

حريق مول سيتى ستارز بمدينة نصر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل شهير في مول سيتى ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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