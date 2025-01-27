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حوادث

الداخلية تنظم معرض المعدات والتجهيزات بمناسبة عيد الشرطة الـ73

معرض للمعدات والتجهيزات
معرض للمعدات والتجهيزات بمناسبة عيد الشرطة، فيتو

تنظم  وزارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، معرض التجهيزات والمعدات بأرض العروض بأكاديمية الشرطة في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73.

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الداخلية تنظم معرض المعدات والتجهيزات بمناسبة عيد الشرطة الـ73

ومن المقرر أن يشهد معرض المعدات أحدث التطورات التي شهدتها المنظومة الأمنية في كافة مجالات العمل الشرطي وتطوير الخدمات الجماهيرية واستحداث خدمات جديدة لتيسير على المواطنين.

ويشارك فى حضور فعاليات المعرض عدد من مساعدي وزير الداخلية والقيادات الأمنية ورجال الشرطة، وممثلى المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية، ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين والفنانين وأسر الشهداء، ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

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