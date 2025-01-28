الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

تحرير 44 ألفا و425 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

 شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

تحرير 44 ألفا و425 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 44 ألفا و425 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 30 ألفا و224 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1055 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 مخالفة موقف عشوائي و14 مخالفة لشروط التراخيص و18 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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أجهزة وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة تجاوز السرعة المقررة ضبط المخالفات المرورية مخالفة السير بدون تراخيص مخالفة تجاوز السرعة المقررة

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