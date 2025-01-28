الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

بلاغ للنائب العام يتهم الإعلامية آلاء عبد العزيز بإساءة استخدام الإنترنت

الاء عبد العزيز،
الاء عبد العزيز، فيتو

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامية آلاء عبد العزيز، يتهمها بإساءة استخدام الإنترنت، وطالب بعرضها على الطب الشرعي لبيان حالتها النفسية.

وجاء في البلاغ أن الإعلامية آلاء عبد العزيز ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غريب وتصرفات غريبة، إدعاء إصابتها بمرض نفسي زعما بتعرضها لسحر من أحد الأشخاص، والذي روادها عن نفسها ولكنها أبت ولم تتقدم ببلاغ بالتحرش.  

وطالب البلاغ بعرض آلاء عبد العزيز علي الطب الشرعي وعمل تحريات الأجهزة الأمنية لتاكيد إساءة استعمال الانترنت طبقا لنص مواد القانون 175 لسنة 2018.

كما طالب البلاغ بفتح تحقيق موسع في تلك الواقعة وسماع الشهود وعمل التحريات الامنية وعرض المشكو في حقها على المؤسسات الطبية المتخصصة لبيان حالتها النفسية والعقلية وتعاطيها مذهبات العقل من أدوية وإثبات كافة الأدلة واستحاق إحالتها للمحاكمة الجنائية عن الجرائم  التي ارتكبتها وفق التنظيم القانوني للمادة 62 من قانون العقوبات مع اتخاذ اللازم قانونا.

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الاعلامية الاء عبد العزيز آلاء عبد العزيز النائب العام

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