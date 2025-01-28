إخماد حريق هائل في أشجار النخيل بالحي السابع بالشروق (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بمعاونة الأجهزة التنفيذية من السيطرة على حريق هائل نشب فى أشجار النخيل بالحى السابع بمدينة الشروق .

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل فى أشجار النخيل بالحى السابع بمدينة الشروق، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء برئاسة العقيد محمد صبحى، إلى مكان البلاغ ومعاونة أجهزة جهاز مدينة الشروق الى مكان البلاغ.

حريق هائل فى أشجار النخيل بالحى السابع فى الشروق

وكشف الفحص إندلاع النيران فى عدد من أشجار الزينة على الطريق الغربى، أمام الحى السابع، دون مصابين أو خسائر بشرية قبل إمتدادها إلى باقى المساحات الخضراء وتم إخماد الحريق.

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