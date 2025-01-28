مصرع وإصابة 28 شخصا فى حوادث متفرقة بـ3 محافظات

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 28 آخرين فى حوادث متفرقة اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والجثتين للمشرحة.

مصرع شخصين وإصابة 28 آخرين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا يفيد بوقوع حادث بانقلاب مركبة (تروسيكل)، بالطريق الصحراوي الغربي مصر/ اسيوط، امام مركز العدوة، مما تسبب في إصابة 8 عمال وعاملات مقيمين جميعا بمركز العدوه.

كما لقى عامل مصرعه، في حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك، بالطريق الدائري أعلى الكوبرى العلوى بمركز بني مزار.

كما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي مصر - أسوان، أمام قرية ميانة، بمركز مغاغة، تصادم دراجة نارية باخري مما تسبب في إصابة 3 عمال مقيمين بمركز مغاغة.

كما شهد الطريق الجديد بقرية صندفا بمركز بني مزار، حادث تصادم دراجتين ناريتين، مما تسبب في مصرع عامل، وإصابة اخر مقيمين بمركز بني مزار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة.

كما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مصر أسوان الزراعى الشرقى، أمام مدخل قرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا ما أسفر عن إصابة 11 شخصا.

كما أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور الضبعة بمحافظة الجيزة.

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