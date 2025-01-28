أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة، تم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسط وتحديدا بمدينة المنيا الجديدة.

السرعة الزائدة

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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