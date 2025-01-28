تنظيم معرض عيد الشرطة 2025 بمشاركة كافة فئات المجتمع ( فيديو)

نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطه 2025 بأكاديمية الشرطة بمشاركة كافة فئات المجتمع فى إطار مواصلة الاحتفالات بعيد الشرطة الثالث والسبعين وفى تاكيد على التلاحم الشعبى والدور الوطنى لرجال الشرطة.



عيد الشرطة 73

وشهد الاحتفال مشاركة كافة العناصر الشرطية والقوات الخاصة والقطاعات والادارة الوزارة ؛ عناصر من الأمن المركزى والعمليات الخاصة وكذلك العنصر النسائى فى جميع قطاعات الأمن المركزى المختلفة والعمليات الخاصة ومكافحة الأعمال الإرهابية (البلاك كوبرا).

كما اصطف عناصر من شرطة الحراسات الخاصة المدعومة بالعنصر النسائى وشرطة المرور ومديريتا أمن القاهرة والجيزة وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وشرطة النجدة، كذلك اصطفاف عناصر من الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للحماية المدنية ومجموعات من الإنقاذ البرى.

كما اصطفت سيارات تابعة للإدارة العامة لإمداد الشرطة والمسئولة عن الدعم اللوجيستى لقوات الشرطة، وهو ما يؤكد تنفيذ هؤلاء الضباط والقوات أى مهمة بكفاءة قتالية عالية لحماية الجبهة الداخلية لأمن مصر.



من جانبه أكد اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة خلال كلمته أن وزارة الداخلية تشهد كل يوم تطورا كبيرا فى معداتها ومركباتها، وقال: «فى أرض العروض الآن جزء مما تزخر به الوزارة وهو غيض من فيض وزارة الداخلية»، وذلك فى رسائل طمأنة للمواطنين المصريين وأكد أن احتفال عيد الشرطة هو يوم العطاء للمصريين ولجميع الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم.

وأضاف أن بطولات رجال الشرطة مستمرة للدفاع عن الوطن الغالى مصر، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هذا الاحتفال قد أكد امتلاك وزارة الداخلية لأحدث المركبات والمعدات الشرطية التى تعتمد عليها الإستراتيجية الأمنية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة أوكارها وضبط الخارجين عن القانون، كذلك تحقيق التواجد الشرطى الفعال لمتابعة الانضباط بالشارع المصرى وتأمين المنشآت الهامة والحيوية، وأحدث التقنيات والمركبات المستخدمة فى مجالات الحماية المدنية، وكذلك المركبات والأجهزة المتطورة لتحقيق السيولة المرورية، وتنظيم الحركة على المحاور والطرق الرئيسية.



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