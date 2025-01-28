تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بكرداسة.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك مصنع "بدون تراخيص" كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة؛ بتجميع زيوت محركات السيارات المرتجعة "السابق استخدامها" وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد بالغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات وطرحها بالأسواق فى كرداسة



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وضبطه وبحوزته (125 طن نفايات بترولية عبارة عن زيوت محركات سيارات مستعملة – 7 طن منتج نهائى لزيوت محركات معاد تدويرها "مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات" – 43 طن مواد تستخدم فى إعادة تدوير الزيوت المستخدمة).

وضبط خط إنتاج كامل لتدوير زيوت محركات السيارات المستعملة عبارة عن (14 خزانا وتنكات معدنية – 2 غلاية معدنية عملاقة – 3 مبرد لتبريد الزيوت).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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