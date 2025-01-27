الإثنين 27 يناير 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: مقتل مهرب مخدرات خلال اشتباك مع قوات الشرطة بأسيوط.. النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة.. قرار قضائي باستئناف أحمد ياسر المحمدي

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مساعد وزير الداخلية: معركة الإسماعيلية ملحمة سطرها رجال الشرطة بدمائهم

قال اللواء دكتور هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة 73:" نحتفل بيوم سطرته معركة الإسماعيلية وملحمة خاضها رجال الشرطة بدمائهم  ضد الاحتلال البريطاني وسقط شهداء ضربوا أروع الأمثل في التضحية والفداء  لحماية مقدرات الوطن".

 

مقتل مهرب مخدرات خلال اشتباك مع قوات الشرطة بأسيوط

 لقى عنصر أجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع  قوات الشرطة بأسيوط، وعثر بجوار جثته على 11 بندقية وكميات كبيرة من المواد المخدرة.

 

الإعدام شنقا لعاملين لاتهامهما بقتل سائق بالقليويية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا لعاملين، لاتهامهما بقتل سائق توك توك بغرض سرقة هاتفه المحمول بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفاه.

 

النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة بضمان محل إقامته

استمعت نيابة الجيزة اليوم لأقوال المخرج عمر زهران في بلاغ شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف ضده بتهمة الاستيلاء على إيصال أمانة واستعماله فى قضايا للدفاع عن نفسه برواية غير صحيحة.

 

السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة البلوجر هدير عاطف بالسجن 5 سنوات ومعاقبة طليقها بالسجن 7 سنوات، بتهمة النصب على المواطنين. 

 

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل عامل لتسببه في خصم نصف يوم

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل عامل في مصنع، حيث انهال عليه أحد المتهمين طعنًا بسكين في منطقة التجمع الخامس، بسبب تسببه في خصم نصف يوم له إلى جلسة 27 فبراير المقبل. 

 

تأجيل استئناف أحمد ياسر المحمدي على حكم سجنه 3 سنوات

 قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، وذلك على حكم السجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر لجلسة 30 يناير الجاري للحكم.

 

فريق بحث لكشف ملابسات مشاجرة بين ملاك جامعة نوال الدجوي

يواصل رجال المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات واقعة نشوب مشاجرة بين  ملاك جامعة  أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب “نوال الدجوي” من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ الكاميرات المراقبة.
 

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