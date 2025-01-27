أخبار الحوادث اليوم: مقتل مهرب مخدرات خلال اشتباك مع قوات الشرطة بأسيوط.. النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة.. قرار قضائي باستئناف أحمد ياسر المحمدي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قال اللواء دكتور هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة 73:" نحتفل بيوم سطرته معركة الإسماعيلية وملحمة خاضها رجال الشرطة بدمائهم ضد الاحتلال البريطاني وسقط شهداء ضربوا أروع الأمثل في التضحية والفداء لحماية مقدرات الوطن".

لقى عنصر أجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط، وعثر بجوار جثته على 11 بندقية وكميات كبيرة من المواد المخدرة.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا لعاملين، لاتهامهما بقتل سائق توك توك بغرض سرقة هاتفه المحمول بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفاه.

استمعت نيابة الجيزة اليوم لأقوال المخرج عمر زهران في بلاغ شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف ضده بتهمة الاستيلاء على إيصال أمانة واستعماله فى قضايا للدفاع عن نفسه برواية غير صحيحة.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة البلوجر هدير عاطف بالسجن 5 سنوات ومعاقبة طليقها بالسجن 7 سنوات، بتهمة النصب على المواطنين.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل عامل في مصنع، حيث انهال عليه أحد المتهمين طعنًا بسكين في منطقة التجمع الخامس، بسبب تسببه في خصم نصف يوم له إلى جلسة 27 فبراير المقبل.

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، وذلك على حكم السجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر لجلسة 30 يناير الجاري للحكم.

يواصل رجال المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات واقعة نشوب مشاجرة بين ملاك جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب “نوال الدجوي” من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ الكاميرات المراقبة.



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