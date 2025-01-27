فريق بحث لكشف ملابسات مشاجرة بين ملاك جامعة نوال الدجوي

يواصل رجال المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات واقعة نشوب مشاجرة بين ملاك جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب “نوال الدجوي” من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ الكاميرات المراقبة.

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث أول أكتوبر، مفاده ورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود حالة تعد داخل جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب “نوال الدجوي”.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن للجامعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول “أحمد م”، مدرس بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، ورئيس مجلس إدارة الإدارة والعضو المنتدب لشركة دار التربية، و"محمد م"، محامى وكيل عن الطرف الأول، وطرف ثان “محمد ص”، محامي ووكيل عن “نوال الدجوى” و"مراد م"، محامى ووكيل عن “خيري ع”، وتبين أن سبب المشاجرة خلاف على مباني تحت الإنشاء تابعة لدار التربية التعليمية مجاورة لجامعة نوال الدجوى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





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