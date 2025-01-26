المشدد 3 سنوات لعاطل للاتجار بمخدر الآيس وحيازة سلاح أبيض بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل متهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الآيس وسلاح أبيض في منطقة المرج.



وكشفت التحقيقات أن المتهم ضبط بحوزته كيلو جرام من مخدر الآيس، بالإضافة إلى سلاح أبيض (مطواة) ومبلغ مالي.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، مشيرا إلى أنه كان يحمل السلاح الأبيض للدفاع عن نفسه في إطار أنشطته الإجرامية، والمبلغ المالي كان من متحصلات تجارته غير المشروعة.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

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