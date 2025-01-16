طوارئ فى الإسكندرية بسبب شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب غدا

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق احمد خالد عن استمرار رفع درجة الطوارئ القصوى تزامنا مع كثافة الشبورة المائية على الطرق والميادين فى المحافظة، ياتى ذلك بناءً على استمرار تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك في الفترة من الجمعة 17يناير إلى الأحد 19يناير 2025.

واهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة. واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية:القيادة بهدوء تام ولا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية وإضاءة كشافات الشبورة المائية.



كما شددت المحافظة على زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين واستعمال مساحات الزجاج باستمرار وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

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