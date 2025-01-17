الجمعة 17 يناير 2025
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محافظات

غلق طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بسبب الشبورة الضبابية (فيديو وصور)

الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو
الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو

شهدت محافظة الإسماعيلية، منذ ساعات الصباح الأولى، من اليوم الجمعة، شبورة كثيفة وصلت إلى حد الضباب، حيث تسببت في حجب الرؤية بكافة الطرقات الرئيسية والفرعية. 

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وقامت الوطنية للطرق بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وإدارة المرور بغلق طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية السويس حتى انقشاع الشبورة لتيسير الرؤية لسائقي السيارات.  

الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو
الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو
الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو
الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، المواطنين من  ظهور شبورة كثيفة، تصل  أحيانًا إلى حد الضباب.  

موعد نزول الشبورة المائية 

وأشارت الشبكة الوطنية إلى أن الشبورة من المتوقع أن تبدأ في التشكل منذ الساعة الرابعة فجرا اليوم الجمعة وتستمر حتى الصباح الباكر، وتبدأ في التلاشي تدريجيًا مع الساعة التاسعة صباحًا وذلك على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية. 

الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو
الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو
الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو
الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو

إرشادات القيادة الآمنة خلال الشبورة 

ونشر المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية،فى وقت سابق عدد من الإرشادات الخاصة بالقيادة الآمنة خلال أوقات الشبورة المائية، لتلافي وقوع العديد من حوادث الطرق، وحرصا على سلامة المواطنين، وجاءت تلك الإرشادات على النحو التالي:

 

أبرز الإرشادات  لتلافي الحوادث 

تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف. 

الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو
الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو
الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو
الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو
الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو
الشبورة المائية بالإسماعيلية،فيتو

إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية. 

 

زيادة مسافة التتابع بين سيارتك والسيارة التى أمامك. 

 

الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

 

السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

 

فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

 

استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا.

استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج.

عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.

كيفية التصرف في حالة حدوث الأعطال 

 

كيفية مواجهة الأعطال 

وأضافت الشبكة إنه في حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 متر فى اتجاه السير.

كما يمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال الاتصال بالرقم 01221110000، أو على الخط الساخن للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة على الرقم ١١٤. 

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