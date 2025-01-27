النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة بضمان محل إقامته

استمعت نيابة الجيزة اليوم لأقوال المخرج عمر زهران في بلاغ شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف ضده بتهمة الاستيلاء على إيصال أمانة واستعماله فى قضايا للدفاع عن نفسه برواية غير صحيحة.

وطلب دفاع المخرج الاستماع لشهادة عدد من شهود العيان من بينهم الفنانة هالة صدقي والمحامي ياسر كمال، والفنان عمرو سعد، لكونهم على علم بظروف كتابة الإيصال والخلافات بين خالد يوسف وزوجته.

أقوال المخرج في التحقيقات

وخلال التحقيقات أنكر المخرج الاتهامات المسندة إليه، وكشف أن ظروف كتابة إيصال الأمانة كانت بسبب خلاف مادي وقع بين شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف نتج عنه توقيعه لها على ذلك الإيصال واتفقا على إيداعه أمانة لدى عمر زهران لكونهما يأتمناه على ما هو أكثر من ذلك، وعندما اتهمته شاليمار شربتلي بسرقة مجوهراتها قدمه للمحكمة ليؤكد أنه أمين عليهما ولا يمكن أن يسرق.

وأكد دفاع عمر زهران أن الواقعة لا تمثل جريمة خيانة أمانة لأن عمر زهران لم يسلم الايصال لأحد طرفيه سواء شاليمار شربتلي أو خالد يوسف، ولكنه سلمه لهيئة المحكمة في العلانية في حافظة مستندات وثابت ذلك بمحضر الجلسة.

ودفع دفاع المخرج بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة لكون الايصال محرر من ١-١٠-٢٠١٩، وطالب بإخلاء سبيله لكيدية البلاغ، فقررت النيابة إخلاء سبيل عمر زكريا زهران بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.

خالد يوسف وزوجته شاليمار يتقدمان ببلاغ ضد مخرج شهير

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف، فى بلاغ جديد مقدم منهم ضد مخرج شهير تتهمه بالاستيلاء على إيصال امانة واستعماله فى قضايا للدفاع عن نفسه برواية غير صحيحة.

وتقدمت شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف فى وقت سابق ببلاغ جديد ضد مخرج شهير اتهمته بالاستيلاء إيصال أمانة.

شاليمار شربتلي تتهم إعلامية شهيرة بتسجيل وتسريب المكالمات

وعلمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بعد انتهاء التحقيقات ببلاغ إعلامية شهيرة ضدها تتهمها بتسريب المكالمة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت التقدم ببلاغ ضد الإعلامية تتهمها بتسجيل مكالمة لها وتسريبها أيضا.

واتهمت شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف أمام جهات التحقيق إعلامية شهيرة بتسجيل وتسريب المكالمات التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن التسريبات الصوتية تضمنت حديثها مع المذيعة عن واقعة مخرج شهير.

إخلاء سبيل شاليمار بعد الاستماع لأقوالها

وقررت جهات التحقيق صرف شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف من سرايا النيابة بعد الإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم منها وردا على بلاغ الإعلامية الشهيرة المقدم ضدها.

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