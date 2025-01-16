أخبار مصر اليوم: موعد إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. تحذير من الشبورة حتى الأحد المقبل.. أقل سعر لعمرة رمضان.. خطوات استخراج كعب العمل من المنزل

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تعليم القاهرة تكشف موعد نتيجة صفوف النقل

نتيجة صفوف النقل ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استمرار اعمال التصحيح لامتحانات صفوف النقل، على أن يتم الاعلان عن النتائج الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للمديرية وستكون متاحة مجانا بالمدارس.

موعد إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج امتحانات صفوف النقل، حيث تعد هذه النتائج محطة مهمة في مسيرة الطلاب التعليمية.

أكدت مصادر مطلعة داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة استمرار أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات صفوف النقل لجميع الطلاب بالمديرية.



خبر سار لمرضى العيون بالجيزة، توفر خدمة رسم العصب والشبكية بمستشفى رمد إمبابة

أعلنت محافظة الجيزة توافر خدمة رسم العصب البصري والشبكية الكهربائية بمستشفى الرمد بإمبابة، وذلك تلبيةً لمطالب المواطنين وحرصًا على تقديم أفضل الرعاية الصحية.

خطوات استخراج كعب العمل 2025 من المنزل

تتزايد محركات البحث من قبل المواطنين والشباب الراغب في العمل عن خطوات استخراج كعب العمل 2025 من المنزل، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل أو مكاتب العمل.



تصل لحد الضباب وتسبب انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة غدا الجمعة وحتى الأحد المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك الجمعة حتى الأحد

لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء، حيث يتم التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه

إصلاح عطل الخط الساخن للمترو الأخضر

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تصليح العطل الفنى الذى تسبب فى إيقاف خدمة الخط الساخن.

تبدأ السبت المقبل، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية بالقاهرة السبت المقبل ١٨ يناير وحتى الخميس ٢٣ يناير.



مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إن عام 2024 شهد جذب أكبر استثمار أجنبي مباشر لمصر بعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي

للراغبين في أداء المناسك، تعرف على أقل سعر لعمرة شهر رمضان

أعلنت عدد من شركات السياحة عن أسعار برامج العمرة لشهر رمضان للموسم الجاري، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار البرامج للموسم الجاري.

وتتراوح أسعار برامج عمرة شهر رمضان للموسم الجاري من 60 ألف جنيه وحتى 140 ألف جنيه لبرامج العمرة الاقتصادية والتي تصل مدتها لشهر كامل، وتحظى بإقبال عدد كبير من المواطنين.

أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على نظام البكالوريا البديل للثانوية العامة، موضحا أن هناك حوارا مجتمعيا يتم إجراؤه، وسيتم مراعاة كافة المقترحات والملاحظات التي سيتم طرحها.

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