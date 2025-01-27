مقتل مهرب مخدرات خلال اشتباك مع قوات الشرطة بأسيوط

لقى عنصر أجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط، وعثر بجوار جثته على 11 بندقية وكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة أحد مهربى المواد المخدرة - سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى 11 جناية أبرزها “سلاح، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية” بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأسيوط تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (11 بندقية " آلية، خرطوش"، كمية من الطلقات النارية المتنوعة – كمية من المواد المخدرة المتنوعة " آيس، أفيون، حشيش، هيروين ") هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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