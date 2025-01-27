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حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل عامل لتسببه في خصم نصف يوم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل عامل في مصنع، حيث انهال عليه أحد المتهمين طعنًا بسكين في منطقة التجمع الخامس، بسبب تسببه في خصم نصف يوم له إلى جلسة 27 فبراير المقبل. 

وقالت شقيقة المجني عليه، إن شقيقها "ر. ع" يعمل في مصنع للوجبات السريعة بمنطقة التجمع الخامس، ويوم الواقعة مازح أحد أصدقائه ما أدى إلى خصم نصف يوم لصديقه في العمل.

وبعد مرور الوقت لم يكن يعلم “ر. ع” أن الموضوع لم ينته إلى ذلك الحد حيث فكر صديقه في الانتقام منه على فعلته في خصم يوميته فخطط وأحضر أصدقاءه وعقد النية على الانتقام بالاتفاق مع آخرين بالانتظار أمام المصنع ليفتعلوا معه مشاجرة وبالفعل تشاجروا معه مستخدمين “سكين” وانهالوا عليه بالضرب حتى سقط غارقا في دمائه.


تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وأن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس وطعن بسلاح أبيض.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه واثنين آخرين يعملون في المصنع بـالتجمع الخامس، بسبب خصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.

وأضافت التحريات أن سبب الخصومة يعود إلي نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.

وترصد المتهم للمجني عليه وانتظره حتى انتهاء العمل، ثم اعتدى عليه وقتله بواسطة شوية وسلاح أبيض بمساعدة 2 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن للمباحث من ضبط المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة التجمع الخامس النيابة العامة

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