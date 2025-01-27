الإثنين 27 يناير 2025
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حوادث

مساعد وزير الداخلية: معركة الإسماعيلية ملحمة سطرها رجال الشرطة بدمائهم

احتفال عيد الشرطة
احتفال عيد الشرطة 73

قال اللواء دكتور هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة 73:" نحتفل بيوم سطرته معركة الإسماعيلية وملحمة خاضها رجال الشرطة بدمائهم  ضد الاحتلال البريطاني وسقط شهداء ضربوا أروع الأمثل في التضحية والفداء  لحماية مقدرات الوطن".

 وأضاف مساعد وزير الداخلية: “شهدت وزارة الداخلية تطور كبير في معداتها ومركباتها وفي أرض العروض جزء من ما تزخر به_ غيض من فيض _  وزارة الداخلية لبث رسائل طمائنية للمواطنين”. 

اصطفاف المركبات ومعدات الشرطة في عيدها 73 

وتشهد وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، احتفالا بعيد الشرطة 73 عبر معرض المعدات والمركبات  المنعقد في القاهرة الجديدة باكاديمية الشرطة في أرض العروض والذى يشهد اصطفاف المعدات والمركبات الشرطية الحديثة.

الداخلية تنظم معرض المعدات والتجهيزات بمناسبة عيد الشرطة الـ73

اصطفاف مركبات ومعدات الشرطة الحديثة في احتفال الداخلية بعيدها الـ73 بأرض العروض ( فيديو وصور )

ويشهد المعرض  هذا العام الدفع بالسيارات الحديثة التي انضمت إلى صفوف وزارة الداخلية في كافة القطاعات، وكذلك متطلبات قطاعات وزارة الداخلية، سواء في مجال المركبات والمدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة، وسيارات الحماية المدنية.

وشاركت وزارة الداخلية، أحدث معدات الإدارة العامة للمرور، والتى تنوعت ما بين السيارات الحديثة والدرجات النارية، وكذلك سيارات وحدة الفحص الفنى المتنقلة التي تستطع فحص كافة السيارات واستخراج الرخصة في أسرع وقت، وقطاع الأمن المركزى ومجموعات العمليات القتالية وسيارات الدفع الرباعى، وشرطة البيئة والمسطحات وفرق الإنقاذ، وقطاعات الأحوال المدنية التي دفعت بسيارات «أحوال إكسبريس» التي تستطيع استخراج البطاقة في 20 دقيقة فقط.

كما ظهرت السيارات الحديثة لوحدات الدفاع المدنى، وتم تطوير معدات الشرطة، وظهور عدد كبير من السلالم الهيدروليكى التي تستطيع التعامل مع النيران، وقام رجال الحماية بتوعية المشاركين في المعرض بطرق التعامل مع الحرائق، والنصائح التي يجب اتباعها في الحرائق الكبرى.

كما تواجدت سيارات منظومة أمان، ومبادرة كلنا واحد لتخفيف الأسعار عن المواطنين، مع عروض على المنتجات والسلع الغذائية. 

وشارك  قطاع الحماية المجتمعية في المعرض بعرض سلع ومنتجات غذائية من إنتاج السجون ومنتجات أثاث.

كما تضمن المعرض، بخلاف مركبات قوات الأمن المركزى، عددًا حديثًا من بدل المفرقعات والتى يستخدمها رجال الكشف عن المتفجرات أثناء التعامل مع المواد المتفجرة، وكذلك عدد من الروبوت الحديث للتعامل مع العبوات الناسفة، وما وصلت إليه عملية تطوير المعدات للتعامل مع هذه النوعيات من العبوات المختلفة، واستخدام المعدات الحديثة في إبطال مفعول هذه العبوات.

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