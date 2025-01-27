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حوادث

تأجيل استئناف أحمد ياسر المحمدي على حكم سجنه 3 سنوات

احمد ياسر المحمدي،
احمد ياسر المحمدي، فيتو

 قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، وذلك على حكم السجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر لجلسة 30 يناير الجاري للحكم.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على فتاة  في دولة قطر.

وكشفت التحقيقات، أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم بلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يغتصبها جنسيا ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها، على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.

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فتاة في دولة قطر نادي الزمالك نيابة وسط القاهرة الكلية قسم عابدين

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