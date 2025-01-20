هددها بنشر صور مخلة، المؤبد لعاطل متهم بخطف فتاة في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بخطف فتاة بعد استدراجها لمسكنه وهتك عرضها بالإكراه، وقام بتصويرها وتهديدها بنشر هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للحصول على مبالغ مالية منها، بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكانت النيابة العامة بـ القليوبية أحالت المتهم ياسين ف ا ن" السن ۲۸ - مقيم شارع صفواني خلف موقف الإنجليزي مسكان ایسکو - بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة القليوبية، في الجناية رقم ٣٣٦٨٨ لسنة ۲۰۲۳ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٤٣٢١ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنه في غضون شهر أكتوبر لعام ۲۰۲۳ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية خطف بالتحايل المجني عليها "أيه السيد أبو اليزيد" بأن استدرجها إلى مسكنه بعدما أوهمها بتسليمها صورها الفاضحة قاصدًا ابعادها عن ذويها وأعين الناس فتمكن بذلك من الأختلاء بها في مسكنه.

واقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة وهي ـنه في الزمان والمكان سالفي البيان: هتك عرض المجني عليها المخطوفة بالقوة والتهديد بأن هددها بإفشاء أمور خادشه للشرف ثم جردها من ملابسها عنوة فأخل بحياتها العرضي علي النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في محاكمة متهم بهتك عرض فتاة بالقليوبية

واستطرد أمر الإحالة بشبرا الخيمة أنه هدد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب المال وبتكليف الحصول علي منفعة بأن راسلها بوسيلة من وسائل الاتصالات بصورها التي هددها بنشرها وحصل منها علي مبالغ مالية وكلفها بمشاركته العلاقة الجنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه حصل من المجني عليها بطريق التهديد علي مبلغ نقدي ومنفعة بأن حصل منها علي مبلغ ألف وخمسمائة جنيه وجردها من ملابسها وصورها عارية على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في محاكمة متهم بهتك عرض فتاة بالقليوبية

وأشار أمر الإحالة بـ القليوبية أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وذلك بأن التقط لها بجهاز هاتف مزود بكاميرا صورًا تحصل عليها بغير رضائها بأن استدرجها إلي مسكنه وجردها من ملابسها وصورها عارية ليهددها بما يخدش الشرف ثم نشر بوسيلة من وسائل الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما تحصل عليه بغير رضاء المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات.

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