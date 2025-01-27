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حوادث

بعد قليل، الحكم على البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين

البلوجر هدير عاطف
البلوجر هدير عاطف

 تصدر بعد قليل محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم على البلوجر  هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة النصب علي المواطنين

 

هدير عاطف متهمة بالنصب على المواطنين

 تواجه المتهمة البلوجر هدير عاطف، وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.

وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر  هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.


هدير عاطف استخدمت الانستجرام لاستدراج ضحاياها

 وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنًا باتهام “بلوجر أزياء” وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام المتهمة بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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