أخبار مصر: عودة النازحين إلى شمال غزة، قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، بن شرقي يقترب من الأهلي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين فى غزة العودة إلى شمال القطاع، بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم.

أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن آخر موعد للحصول على تطعيم الروتا عمر 8 أشهر، مشيرة إلى أن التطعيم يؤخذ على جرعتين أو ثلاث جرعات حسب النوع ويحقق حماية من النزلات المعوية الخطيرة طوال العمر.

يشهد مسرح محمد الخامس الوطني بالرباط، مساء اليوم الإثنين، قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025 في السوق المحلية، وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في سوق الصاغة أولًا بأول.

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه مما أسماه مجاملة النادي الأهلي تحكيميًا أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

أعلنت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة استمرار أعمال تصحيح ومراجعة أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، ومن المتوقع أن تكون النتيجة جاهزة للعرض على المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لاعتمادها خلال الأسبوع القادم.

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الريان القطري، سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي في حال التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

سجلت أسعار النفط تراجعا بأكثر من واحد بالمئة، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض الأسعار عقب الإعلان عن إجراءات واسعة النطاق لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز في أول أسبوع له في السلطة.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الوزير بيت هيجسيث أجرى أول اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد.

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم أداء جيدا أمام بيراميدز.

تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، وذلك على حكم السجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر، ومن المقرر نظر الاستئناف أمام الدائرة العاشرة مستأنف شمال برئاسة المستشار محمد محمود محمد.

تلقت شركات الطيران الإسرائيلية، "إلعال" و"أركيا" و"إسرا إير"، تعليمات من جهاز الأمن الداخلي (شاباك) أمس الأحد، بمنعها من الهبوط في مطار بافوس في قبرص، والاكتفاء بالعاصمة لارنكا.

تحدث آلان شيرر، أسطورة الكرة الإنجليزية، عن أداء المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، في ظهوره الأول مع السماوي.

سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات، مقابل ارتفاع سعر الدواجن البلدية بنحو 5 جنيهات، بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين 27 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وصفت حركة حماس الفلسطينية عودة النازحين من الجنوب إلى شمال غزة بأنه انتصار للشعب الفلسطيني، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير.

بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5.

أعلن البيت الأبيض أن كولومبيا وافقت على استقبال رحلات المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة، بعد ساعات من تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية وعقوبات أخرى.

كشفت تقارير صحفية عن طلب المغربي أشرف بن شرقي فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أعلنت قطر، مساء الأحد، التوصل إلى حل لأزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود، التي تسببت في تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

لقي طفلان حتفهما وتم إنقاذ 17 شخصا، بعد غرق قارب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط، حسبما قالت منظمة "سي بنكس" الألمانية غير الحكومية.

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