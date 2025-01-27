أخبار مصر: عودة النازحين إلى شمال غزة، قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، بن شرقي يقترب من الأهلي
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة
بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين فى غزة العودة إلى شمال القطاع، بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم.
فاكسيرا توضح آخر موعد للحصول على تطعيم الروتا
أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن آخر موعد للحصول على تطعيم الروتا عمر 8 أشهر، مشيرة إلى أن التطعيم يؤخذ على جرعتين أو ثلاث جرعات حسب النوع ويحقق حماية من النزلات المعوية الخطيرة طوال العمر.
القارة السمراء تترقب، اليوم سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025
يشهد مسرح محمد الخامس الوطني بالرباط، مساء اليوم الإثنين، قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.
أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025
شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025 في السوق المحلية، وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في سوق الصاغة أولًا بأول.
عمرو أديب عن مباراة بيراميدز: الـ VAR معمول عشان الأهلي (فيديو)
أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه مما أسماه مجاملة النادي الأهلي تحكيميًا أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة على الأبواب، موعد الإعلان وطريقة الاستعلام
أعلنت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة استمرار أعمال تصحيح ومراجعة أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، ومن المتوقع أن تكون النتيجة جاهزة للعرض على المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لاعتمادها خلال الأسبوع القادم.
قبل حسم الصفقة، مجدي طلبة: بن شرقي مكسب فني كبير للأهلي
أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الريان القطري، سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي في حال التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.
أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% بضغط من سياسات ترامب
سجلت أسعار النفط تراجعا بأكثر من واحد بالمئة، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض الأسعار عقب الإعلان عن إجراءات واسعة النطاق لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز في أول أسبوع له في السلطة.
في أول اتصال بينهما، ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي لنتنياهو؟
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الوزير بيت هيجسيث أجرى أول اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد.
بشير التابعي ينتقد صفقة الزمالك الجديدة: عايزين يدمروا النادي
أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم أداء جيدا أمام بيراميدز.
نظر استئناف أحمد ياسر المحمدي في قضية مواقعة فتاة بقطر اليوم
تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، وذلك على حكم السجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر، ومن المقرر نظر الاستئناف أمام الدائرة العاشرة مستأنف شمال برئاسة المستشار محمد محمود محمد.
إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟
تلقت شركات الطيران الإسرائيلية، "إلعال" و"أركيا" و"إسرا إير"، تعليمات من جهاز الأمن الداخلي (شاباك) أمس الأحد، بمنعها من الهبوط في مطار بافوس في قبرص، والاكتفاء بالعاصمة لارنكا.
أسطورة الدوري الإنجليزي يتغنى بعمر مرموش بعد ظهوره الأول
تحدث آلان شيرر، أسطورة الكرة الإنجليزية، عن أداء المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، في ظهوره الأول مع السماوي.
البيضاء ترتفع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025
سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات، مقابل ارتفاع سعر الدواجن البلدية بنحو 5 جنيهات، بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين 27 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
حماس عن عودة النازحين لشمال غزة: إعلان فشل مخطط الاحتلال للتهجير
وصفت حركة حماس الفلسطينية عودة النازحين من الجنوب إلى شمال غزة بأنه انتصار للشعب الفلسطيني، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير.
لحاجزي شقق سكن كل المصريين 5، هل تختار دور شقتك؟
بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5.
البيت الأبيض يعلن موافقة كولومبيا على استقبال رحلات المهاجرين المرحلين من أمريكا
أعلن البيت الأبيض أن كولومبيا وافقت على استقبال رحلات المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة، بعد ساعات من تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية وعقوبات أخرى.
تقارير: بن شرقي طلب فسخ تعاقده مع الريان القطري ويقترب من الأهلي
كشفت تقارير صحفية عن طلب المغربي أشرف بن شرقي فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
بصفقة صغيرة، قطر تعلن حل أزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود
أعلنت قطر، مساء الأحد، التوصل إلى حل لأزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود، التي تسببت في تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط
لقي طفلان حتفهما وتم إنقاذ 17 شخصا، بعد غرق قارب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط، حسبما قالت منظمة "سي بنكس" الألمانية غير الحكومية.
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