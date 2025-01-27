فاكسيرا توضح آخر موعد للحصول على تطعيم الروتا

أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن آخر موعد للحصول على تطعيم الروتا عمر 8 أشهر، مشيرة إلى أن التطعيم يؤخذ على جرعتين أو ثلاث جرعات حسب النوع ويحقق حماية من النزلات المعوية الخطيرة طوال العمر.

مواعيد الحصول علي تطعيم الروتا

وأشارت فاكسيرا إلى أن التطعيم يؤخذ عن طريق الفم ويمكن الحصول عليه بداية من عمر ٦ أسابيع وآخر موعد للحصول على الجرعة الأولى عند عمر ٢٠ أسبوعا، بينما آخر فرصة للجرعة الثانية هي عمر ٨ أشهر ولا يمكن تناول التطعيم بعد بلوغ الطفل ٨ أشهر؛ لأنه لا يعطي تأثيرا في الجسم.

وأكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، توفر تطعيم الروتا بنوعيه في مراكز تطعيمات المصل واللقاح.

أسعار تطعيم الروتا

وأشارت إلى أن أسعار تطعيم الروتا:

الروتاتيك يبلغ سعر الجرعة ٦٣١ جنيها، والروتاريكس يبلغ سعر الجرعة ٦٤٦ جنيها.

و تطعيم الروتا ، أحد أهم التطعيمات التي يجب على الطفل تناولها حيث تساعد في الحماية من النزلات المعوية التي تمثل خطورة على الطفل.

وقالت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن تطعيم الروتا يساعد في الوقاية من فيروس الروتا، الذي يسبب نزلات معوية للأطفال في السن الصغير، كما يمكن أن تتسبب الإصابة بالنزلة المعوية الشديدة في حجز الطفل في المستشفى وقد تؤدي إلى الوفاة.

موانع التطعيم ضد الروتا

وأوضحت فاكسيرا أن موانع التطعيم ضد الروتا تشمل ارتفاع درجة حرارة الطفل، إسهال حاد أو ترجيع، أو إصابة الطفل بمشكلة في المناعة أو يحصل على مثبطات مناعة.

وتوفر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أنواع من التطعيمات الضرورية للأطفال غير متوفرة في مكاتب وزارة الصحة ويجب على الأطفال الحصول عليها لرفع مناعة الجسم ضد الأمراض.

وتستعرض فيتو أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتطعيمات منها:

1-هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم أو يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم.

2- هل يسبب التطعيم ارتفاع في حرارة الجسم؟

- ️أى تطعيم يمكن أن يسبب حرارة في الجسم.

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال،ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات.

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول اى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم ان يسبب المرض ؟

- ️لا، إلا لو كان التطعيم حي ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.