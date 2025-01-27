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رياضة

عمرو أديب عن مباراة بيراميدز: الـ VAR معمول عشان الأهلي (فيديو)

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه مما أسماه مجاملة النادي الأهلي تحكيميًا أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

 

أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

 

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "شوفوا الدرع فين وإدوه للأهلي وخلاص، ماتش بيراميدز غريب، الراجل أحمد توفيق اتطرد ليه؟ والبينالتي ده بينتالتي إزاي؟".

 

مجاملة الـ VAR للنادي الأهلي 

وتابع: "عندي قناعة إن الـVAR عملوه علشان الأهلي، كل ما حكم يروح له يحسب للأهلي جول أو ضربة جزاء أو طرد ضد الفريق التاني".

 

عمرو أديب منفعلا: امنحوا الأهلي زيزو

وواصل عمرو أديب منفعلا: "مش عايزين زيزو كمان؟.. إدوا زيزو للأهلي مع الطرد وضربة الجزاء، إيه الجبروت ده؟!".
 

واختتم: "خدوه وأنا مسامح ادوا الأهلي الدوري والكاس وبلاش وجع قلب كل شوية".
 

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