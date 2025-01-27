عمرو أديب عن مباراة بيراميدز: الـ VAR معمول عشان الأهلي (فيديو)

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه مما أسماه مجاملة النادي الأهلي تحكيميًا أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "شوفوا الدرع فين وإدوه للأهلي وخلاص، ماتش بيراميدز غريب، الراجل أحمد توفيق اتطرد ليه؟ والبينالتي ده بينتالتي إزاي؟".

مجاملة الـ VAR للنادي الأهلي

وتابع: "عندي قناعة إن الـVAR عملوه علشان الأهلي، كل ما حكم يروح له يحسب للأهلي جول أو ضربة جزاء أو طرد ضد الفريق التاني".

عمرو أديب منفعلا: امنحوا الأهلي زيزو

وواصل عمرو أديب منفعلا: "مش عايزين زيزو كمان؟.. إدوا زيزو للأهلي مع الطرد وضربة الجزاء، إيه الجبروت ده؟!".



واختتم: "خدوه وأنا مسامح ادوا الأهلي الدوري والكاس وبلاش وجع قلب كل شوية".



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